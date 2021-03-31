Сорокин сообщил, что УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин рассказал, что первоочередным основанием для допуска зрителей на матчи турнира будут результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

«УЕФА в вопросе допуска зрителей в большей степени полагается на ПЦР-тестирование, чем на вакцинацию. Потому что, согласно общим принципам, даже вакцинированный может являться носителем», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Он отметил, что относительно иностранных болельщиков проходит согласование изменений в распоряжение правительства России, которое регулирует процесс въезд иностранцев.

«Как только этот процесс будет закончен, мы сможем анонсировать все особенности въезда иностранцев. По процентному количеству пока говорить некорректно — лучше говорить об этом, когда процесс согласования будет завершён», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%.