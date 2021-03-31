Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%

Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу и власти Санкт-Петербурга утвердили проведение в городе матчей турнира с 50%-ной заполняемостью трибун.

По словам генерального директора оргкомитета российской части Евро Алексея Сорокина, которые передаёт ТАСС, оргкомитет поддержал применение базового сценария, заключающегося в допуске 50% зрителей на стадион.

«Город и мы готовим уведомление в УЕФА, которое должны отправить до 7 апреля. УЕФА 9 апреля должен вынести решение. Не предполагается, что УЕФА сможет скорректировать предельные величины, всё-таки это прерогатива принимающего города. Поэтому УЕФА, скорее всего, подтвердит», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Ранее Сорокин сообщал, что есть договорённость о допуске 50% зрителей на Евро-2020.