Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%

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Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу и власти Санкт-Петербурга утвердили проведение в городе матчей турнира с 50%-ной заполняемостью трибун.
Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По словам генерального директора оргкомитета российской части Евро Алексея Сорокина, которые передаёт ТАСС, оргкомитет поддержал применение базового сценария, заключающегося в допуске 50% зрителей на стадион.

«Город и мы готовим уведомление в УЕФА, которое должны отправить до 7 апреля. УЕФА 9 апреля должен вынести решение. Не предполагается, что УЕФА сможет скорректировать предельные величины, всё-таки это прерогатива принимающего города. Поэтому УЕФА, скорее всего, подтвердит», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. 

Ранее Сорокин сообщал, что есть договорённость о допуске 50% зрителей на Евро-2020.

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