Сорокин: у нас существует договорённость о 50% зрителей на Евро-2020

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Гендиректор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о ситуации с допуском зрителей на матчи турнира, которые будут проходить на стадионе «Газпром Арена».
Сорокин: у нас существует договорённость о 50% зрителей на Евро-2020
  • РИА Новости

«Если говорить о Евро-2020, то мы смотрим с оптимизмом. У нас существует договорённость о 50% зрителей, уже есть все параметры проведения. По уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр в Токио. Работаем над допуском иностранных болельщиков. Пока что это не вызывает никакого отторжения у властей. У нас есть уверенность, что, на наш взгляд, центральное событие в спортивной жизни России состоится с минимальными допустимыми ограничениями и при этом с соблюдением всех необходимых правил», — сказал Сорокин на VIII Международной научно-практической конференции «Спортивный менеджмент в условиях неопределённости». 

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в числе которых Санкт-Петербург. Турнир был перенесён с 2020 года на 2021-й в связи с пандемией коронавируса, но сохранил первоначальное название.

Ранее сообщалось, что РФС представил форму сборной России на Евро-2020 в формате шоу в TikTok.

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