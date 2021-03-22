РФС представил форму сборной России на Евро-2020 в формате шоу в TikTok

Российский футбольный союз (РФС) и компания Adidas представили гостевую форму сборной России, в которой национальная команда будет выступать на грядущем чемпионате Европы.

Как сообщает пресс-служба РФС, впервые в истории презентация футбольной формы сборной страны состоялась на двух площадках одновременно: на платформе для коротких видеороликов TikTok, которая выступает официальным партнёром Евро-2020, и в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Шоу в TikTok провели блогеры Герман El Classico Попков и Артём Нечай Нечаев. В студии «Матч ТВ» работали ведущие Денис Казанский и Анна Кастерова. Кульминацией обоих эфиров стало представление формы сборной России, проекцию которой зрители увидели над главным стадионом страны — московскими «Лужниками».

Чемпионат Европы по футболу был перенесён на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, среди которых и российский Санкт-Петербург.

Ранее РПЛ провела семинар по финансовой грамотности для молодых футболистов «Локомотива».