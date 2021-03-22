РПЛ провела семинар по финансовой грамотности для молодых футболистов «Локомотива»

В рамках курса всестороннего развития для участников молодёжного первенства страны по футболу Российская премьер-лига (РПЛ) провела семинар по финансовой грамотности.

Бывший вратарь команд РПЛ, а в настоящее время инвестиционный банкир Илья Чебану выступил перед молодёжным составом «Локомотива» и обсудил с игроками ряд вопросов по финансам и инвестициям.

РПЛ запустила курс всестороннего развития в феврале 2021 года. В первом семинаре принимали участие представители молодёжных команд «Спартака», ЦСКА, «Арсенала», УОР №5 и «Академии Коноплёва», а спикером выступал председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

Ранее пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола.