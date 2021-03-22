Пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола

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Московские ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и футбольный клуб «Краснодар» подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола.
Пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола
  • РИА Новости

«Исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодёжного футбола в России, ПФК ЦСКА, ФК «Динамо», ФК «Локомотив», ФК «Спартак» и ФК «Краснодар» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных академий и их воспитанников», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Отмечается, что развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений работы клубов.

«Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола. В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной академии в другую».

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера.

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