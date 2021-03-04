Футболист сборной России Дзюба рассказал о своей суперсиле

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал выход комикса о себе.

«Я читал много комиксов и люблю супергероев. Будь я супергероем, моя сила была той, что есть сейчас. Чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя суперсила — в характере!» — приводит слова Дзюбы пресс-служба Оргкомитета Евро-2020.

По словам нападающего, в вышедшем комиксе есть много правды.

«В первом выпуске есть про моего первого тренера, Александра Георгиевича Ярцева. Он относился ко мне с большой теплотой, как второй отец. Когда кто-то верит в меня так, как он, я не могу подвести», — добавил футболист.

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три встречи группового этапа и игру 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе.