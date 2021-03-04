Вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе
Комикс можно прочитать на сайте оргкомитета. Отмечается, что комикс приурочен у участию сборной России на турнире, который пройдёт к лету 2021 года. Далее будут выходить выпуски и про остальных игроков команды.
«История про Артёма Дзюбу начинается в 1988 году — с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмёт?» — говорится в прологе.
Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три игры группового этапа и встречу 1/4 финала.
Ранее Дзюба заявил, что его ориентиром является Ибрагимович.
Первым комикс «Путь на ЕВРО: Дзюба» увидел сам Артем. Смотрите бекстейдж и узнаете суперсилу капитана @TeamRussia!— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) March 3, 2021
Читайте комикс: https://t.co/xyE89AjEH6pic.twitter.com/SYWcRm8TW5