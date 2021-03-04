Вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе

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Пресс-служба оргкомитета российской части Евро-2020 представила комикс о нападающем национальной футбольной команды и петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Вышел комикс о футболисте сборной России Дзюбе

Комикс можно прочитать на сайте оргкомитета. Отмечается, что комикс приурочен у участию сборной России на турнире, который пройдёт к лету 2021 года. Далее будут выходить выпуски и про остальных игроков команды.

«История про Артёма Дзюбу начинается в 1988 году — с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмёт?» — говорится в прологе.

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три игры группового этапа и встречу 1/4 финала.

Ранее Дзюба заявил, что его ориентиром является Ибрагимович.

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