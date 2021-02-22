Дзюба заявил, что его ориентиром является Ибрагимович

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, до какого возраста он хотел бы выступать, и признался, что для него ориентиром является шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

«Я для себя решил, что не буду загадывать никакие цифры, а буду играть столько, сколько позволит здоровье. Есть такие ориентиры, как Ибрагимович — человек моей комплекции, есть Жирков — понятно, что он игрок другой специальности, но такие люди вызывают огромное уважение своим профессионализмом, любовью к футболу», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

По его словам, он бы хотел выступать до тех пор, пока способен приносить пользу команде. Форвард назвал феноменальным игроком 39-летнего Ибрагимовича и заявил, что очень уважает его. Дзюба также ответил на вопрос о своей схожести со шведом.

«Не мне судить, со стороны виднее. Я могу фантазировать что угодно, но это будет моё сугубо личное мнение. Конечно, когда читаешь его книгу или смотришь передачи про него, обнаруживаешь какие-то схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард, таких больше нет. Как и Майкл Джордан, например», — добавил Дзюба.

В активе 32-летнего Дзюбы 86 голов и 57 результативных передач в 200 матчах за «Зенит».

Ранее Дзюба рассказал, что хочет побить рекорды «Зенита» по голам и передачам.