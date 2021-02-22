Дзюба рассказал, что хочет побить рекорды «Зенита» по голам и передачам

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что хочет побить клубные рекорды по числу голов и результативных передач.

«Мне бы хотелось, чтобы по прошествии карьеры удалось побить все зенитовские рекорды — суммарно по голам и передачам. Это для меня будет дороже всего, потому что мне очень ценно отдавать голевые, я не такой нападающий, который зациклен на голах. Не бывает так, что один человек счастлив, забивает все мячи, а остальные просто подносят ему снаряды. Классно, когда и другие счастливы, празднуют свои голы, им это важно», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что всегда отдаёт право пробить пенальти, если его просят об этом.

«Радуюсь, когда удаётся ассистировать партнёру по команде. Иногда это даже дороже, чем твой собственный гол. Я считаю, это правильно — стараться не быть в футболе эгоистом. Это командный спорт, и любой партнёр должен ощущать, что его поддержат в трудную минуту», — добавил форвард.

В активе 32-летнего Дзюбы 86 голов и 57 результативных передач в 200 матчах за «Зенит».

Рекордсменом петербургского клуба по голам является Александр Кержаков — 165 голов, а по голевым передачам — Андрей Аршавин, записавший в свой актив 106 ассистов.

Ранее Дзюба заявил, что каждый гол «Спартаку» для него как бальзам на душу.