Дзюба: каждый гол «Спартаку» для меня как бальзам на душу

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о голах за команду, которые запомнились ему больше всего.
Дзюба: каждый гол «Спартаку» для меня как бальзам на душу
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

«Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонёк. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что его шесть голов в первом для него розыгрыше Лиги чемпионов в составе «Зенита» также очень важны.

«Сотый гол в карьере, забитый в Перми, — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент — имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома», — добавил форвард.

В активе 32-летнего Дзюбы 86 голов в 200 матчах за «Зенит». На его счету также 57 результативных передач. В матчах против «Спартака» Дзюба забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита».

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