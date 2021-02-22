Дзюба: каждый гол «Спартаку» для меня как бальзам на душу
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«Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонёк. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».
Он отметил, что его шесть голов в первом для него розыгрыше Лиги чемпионов в составе «Зенита» также очень важны.
«Сотый гол в карьере, забитый в Перми, — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент — имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома», — добавил форвард.
В активе 32-летнего Дзюбы 86 голов в 200 матчах за «Зенит». На его счету также 57 результативных передач. В матчах против «Спартака» Дзюба забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита».