Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита»
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«Зенит» очень активно «вёл» нападающего «Гремиу» Пепе, но тот отказался играть в России. Клуб не смог мне найти замену, поэтому возможный переход в «Ривер Плейт» сорвался. Травма Малкома? Она здесь не имеет никакого значения», — приводит слова Дриусси River SOYDeportes.
Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провёл 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Малком получил травму и выбыл из строя минимум на месяц.