Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, по какой причине не смог уйти в аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт».

«Зенит» очень активно «вёл» нападающего «Гремиу» Пепе, но тот отказался играть в России. Клуб не смог мне найти замену, поэтому возможный переход в «Ривер Плейт» сорвался. Травма Малкома? Она здесь не имеет никакого значения», — приводит слова Дриусси River SOYDeportes.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провёл 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Малком получил травму и выбыл из строя минимум на месяц.