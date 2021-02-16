Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита»

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, по какой причине не смог уйти в аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт».
Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Ривер Плейт» из «Зенита»
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«Зенит» очень активно «вёл» нападающего «Гремиу» Пепе, но тот отказался играть в России. Клуб не смог мне найти замену, поэтому возможный переход в «Ривер Плейт» сорвался. Травма Малкома? Она здесь не имеет никакого значения», — приводит слова Дриусси River SOYDeportes.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. В нынешнем сезоне 25-летний игрок провёл 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Малком получил травму и выбыл из строя минимум на месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить