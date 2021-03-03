Сорокин: привить от коронавируса оргкомитет Евро-2020 не может

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался на тему вакцинации болельщиков.
Сорокин: привить от коронавируса оргкомитет Евро-2020 не может
  • РИА Новости

«Это должен решать каждый индивидуально. Оргкомитет не может заставить вакцинироваться — это слишком масштабная задача. Мы будем рады, если болельщики создадут прослойку, сквозь которую вирусам не прорваться. Это должен каждый для себя решить. Привить оргкомитет никого не может. Иначе возникнет ряд других сюжетов», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры первенства должны принять Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Ранее Сорокин заявил, что Евро-2020 не будет проходить в одной стране.

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