Сорокин заявил, что Евро-2020 не будет проходить в одной стране

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке к проведению турнира.

«Мы слышали о такой возможности, но только в сообщениях отдельных британских СМИ. Официально я ни разу об этом не слышал. Даже в кулуарах УЕФА не слышал о развитии этой линии — организации Евро-2020 в одной стране. Пытаясь рассуждать не от имени УЕФА, а как организатор, могу сказать, что такое изменение конфигурации турнира за три месяца я с трудом представляю. Как это возможно? Даже вне вопросов этики. Что сказать другим городам? За что их лишают права проведения Евро-2020? Это решение и сложное, и не имеет оснований, и больших преимуществ не даёт», — заявил Сорокин на пресс-конференции.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Семак высказался о шансах сборной России на Евро-2020.