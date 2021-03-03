Семак высказался о шансах сборной России на Евро-2020

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции, посвящённой 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу — 2020, признался, что не считает сборную России фаворитом турнира.

«Мы не фавориты Евро на данный момент. Со стороны же болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради победы. Если болельщики это увидят — уже полдела. Все вместе будем следить за чемпионатом», — сказал Семак во время пресс-конференции.

На групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В против национальных команд Дании, Финляндии и Бельгии.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.