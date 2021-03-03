Семак высказался о шансах сборной России на Евро-2020

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции, посвящённой 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу — 2020, признался, что не считает сборную России фаворитом турнира.
Семак высказался о шансах сборной России на Евро-2020
  • globallookpress.com

«Мы не фавориты Евро на данный момент. Со стороны же болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради победы. Если болельщики это увидят — уже полдела. Все вместе будем следить за чемпионатом», — сказал Семак во время пресс-конференции.

На групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В против национальных команд Дании, Финляндии и Бельгии.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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