Семак высказался о шансах сборной России на Евро-2020
- globallookpress.com
«Мы не фавориты Евро на данный момент. Со стороны же болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради победы. Если болельщики это увидят — уже полдела. Все вместе будем следить за чемпионатом», — сказал Семак во время пресс-конференции.
На групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В против национальных команд Дании, Финляндии и Бельгии.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.