Посол Германии надеется, что немцы сыграют со сборной России в финале Евро-2020

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу.

По его словам, на чемпионате мира 2018 года в России немцам не удалось проявить себя как команда, хотя Германия обладала потрясающим составом.

«Есть и сегодня потрясающие игроки в Германии. Однако это целое искусство — создать атмосферу в команде в нужный момент. На чемпионате Европы это будет важно. И фактор зрителей тоже будет иметь значение. И, конечно, очень надеюсь на финал во время Евро-2020 Россия — Германия», — цитирует фон Гайра «Советский спорт».

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три игры группового этапа и встречу 1/4 финала.

Ранее Александр Ерохин выразил мнение, что сборная России имеет хорошие шансы успешно выступить на Евро-2020.