Ерохин считает, что сборная России имеет хорошие шансы успешно выступить на Евро-2020

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин поделился мнением по поводу возможного выступления национальной команды на чемпионате Европы.

«В первую очередь хочу сказать, что приложу все усилия, чтобы в весенней части показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной России на Евро. А что касается шансов команды, то, думаю, они хорошие, все ждут турнир, максимально настроены. Мы готовились к прошлому году, но опять же — пандемия. Все с нетерпением ждут турнира и, конечно, как минимум выхода из группы, а в плей-офф хотелось бы ставить только максимальные цели», — цитирует Ерохина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, тренерский штаб сделает так, что сборная будет готова к турниру и психологически, и физически.

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три игры группового этапа и встречу 1/4 финала.

Ранее Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в Англию.