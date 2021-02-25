Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в Англию

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном проведении всех матчей предстоящего чемпионата Европы в Англии.

«Такой вопрос никогда не обсуждался, я об этом ничего не слышал. Буквально вчера было большое совещание УЕФА и всех городов-организаторов, где обсуждались конкретные планы и сценарии Евро на ближайшие три месяца. На сегодня факт такой, это вообще ещё не информация», — приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три игры группового этапа и встречу 1/4 финала.

Ранее появилась информация, что УЕФА рассматривает возможность проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в одной стране.