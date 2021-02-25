СМИ: УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах

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Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали информацию о возможном проведении чемпионата Европы по футболу в одной стране.
СМИ: УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах
  • Reuters

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», — приводит слова представителя УЕФА «Чемпионат».

Чемпионат Европы был перенесён с лета 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее cпортивный журналист Танкреди Палмьери сообщил, что Евро-2020 пройдёт в Англии.

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