СМИ: УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах
- Reuters
«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», — приводит слова представителя УЕФА «Чемпионат».
Чемпионат Европы был перенесён с лета 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее cпортивный журналист Танкреди Палмьери сообщил, что Евро-2020 пройдёт в Англии.