СМИ: Великобритания предложит УЕФА провести все матчи Евро-2020 у себя
- Reuters
Как сообщает The Times, министерство Великобритании разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. Причём, как считают в стране, это произойдёт гораздо раньше, чем в большинстве других государств Европы.
Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.
Ранее стало известно, когда тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдёт в России.