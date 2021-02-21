СМИ: Великобритания предложит УЕФА провести все матчи Евро-2020 у себя

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В Великобритании намерены предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести все матчи чемпионата Европы у себя.
СМИ: Великобритания предложит УЕФА провести все матчи Евро-2020 у себя
  • Reuters

Как сообщает The Times, министерство Великобритании разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. Причём, как считают в стране, это произойдёт гораздо раньше, чем в большинстве других государств Европы. 

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.

Ранее стало известно, когда тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдёт в России.

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