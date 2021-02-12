Стало известно, когда тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдёт в России

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, когда главный трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу в рамках традиционного тура прибудет в Москву и Санкт-Петербург.

«Тур — это не виртуальное мероприятие. Мы привезём реальный кубок. У каждого города свой слот, наш — в конце мая», приводит слова Сорокина ТАСС.

Он отметил, что в рамках тура трофей побывает и в Москве, и в Санкт-Петербурге, точные даты пока не определены.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Сорокин надеется на допуск иностранных фанатов на матчи Евро-2020 в Петербурге.