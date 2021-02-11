Сорокин надеется на допуск иностранных фанатов на матчи Евро-2020 в Петербурге

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил надежду, что иностранные болельщики будут допущены на матчи турнира в Санкт-Петербурге.

«Вопрос касается открытия границ. Мы видим, как снимаются ограничения. Мы надеемся, что не будут задействованы неблагоприятные сценарии при проведении Евро», — сказал Сорокин во время пресс-подхода.

Он отметил, что ни одному организатору не нравится, когда приходится сокращать билетную квоту.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В том числе матчи состоятся в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее Сорокин заявил, что рассматривается вариант вакцинации всего персонала Евро-2020.