Сорокин надеется на допуск иностранных фанатов на матчи Евро-2020 в Петербурге

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Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил надежду, что иностранные болельщики будут допущены на матчи турнира в Санкт-Петербурге.
Сорокин надеется на допуск иностранных фанатов на матчи Евро-2020 в Петербурге
  • РИА Новости

«Вопрос касается открытия границ. Мы видим, как снимаются ограничения. Мы надеемся, что не будут задействованы неблагоприятные сценарии при проведении Евро», — сказал Сорокин во время пресс-подхода.

Он отметил, что ни одному организатору не нравится, когда приходится сокращать билетную квоту.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В том числе матчи состоятся в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее Сорокин заявил, что рассматривается вариант вакцинации всего персонала Евро-2020.

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