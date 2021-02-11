Сорокин заявил, что рассматривается вариант вакцинации всего персонала Евро-2020

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин высказался по поводу возможной вакцинации персонала перед турниром.

«Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге рассматривает вариант вакцинации персонала, который будет работать на турнире. Сейчас всё на добровольной основе», — сказал Сорокин во время пресс-подхода.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В том числе матчи состоятся в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее в оргкомитете Евро-2020 рассказали, когда начнутся логистические работы в Санкт-Петербурге.