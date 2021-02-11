В оргкомитете Евро-2020 рассказали, когда начнутся логистические работы в Петербурге

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, когда начнутся в рамках подготовки к турниру логистические работы и завоз необходимых материалов на стадион в Санкт-Петербурге.

«Через полтора месяца начнутся логистические операции, завоз материалов. Стадион будет адаптироваться к матчам Евро», — сказал Сорокин во время пресс-подхода.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи состоятся в том числе в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что УЕФА был инициатором создания двух фан-зон в Санкт-Петербурге на время Евро-2020.