В оргкомитете Евро-2020 рассказали, когда начнутся логистические работы в Петербурге

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Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, когда начнутся в рамках подготовки к турниру логистические работы и завоз необходимых материалов на стадион в Санкт-Петербурге.
В оргкомитете Евро-2020 рассказали, когда начнутся логистические работы в Петербурге
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Через полтора месяца начнутся логистические операции, завоз материалов. Стадион будет адаптироваться к матчам Евро», — сказал Сорокин во время пресс-подхода. 

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи состоятся в том числе в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что УЕФА был инициатором создания двух фан-зон в Санкт-Петербурге на время Евро-2020.

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