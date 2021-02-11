УЕФА был инициатором создания двух фан-зон в Санкт-Петербурге на время Евро-2020

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил в качестве инициатора создания двух фан-зон в Санкт-Петебурге на время проведения турнира в городе.

«Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. Будет фан-зона на Конюшенной площади, которая будет действовать с начала турнира, а также на Дворцовой площади, которая начнёт работу с четвертьфинала», — сказал Сорокин во время пресс-подхода.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В том числе матчи состоятся в Санкт-Петербурге: три игры группового этапа и один из четвертьфиналов.

Ранее Сорокин заявил, что в России рассчитывают на максимальную заполненность арен на Евро-2020.