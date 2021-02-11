Сорокин заявил, что в России рассчитывают на максимальную заполненность арен на Евро-2020

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что в Санкт-Петербурге готовятся к турниру, рассчитывая на максимальную заполненность стадионов, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы готовимся организовать матчи в соответствии с решением по количеству болельщиков, которое примут в апреле. Важно, что мы исходим из 100%-ной загрузки. Какое бы ни было решение, надо готовиться к максимальному сценарию», — сказал Сорокин во время пресс-подхода.

По его предположениям, ситуация с COVID-19 будет улучшаться.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи состоятся в том числе в Санкт-Петербурге.

Ранее руководитель операционной деятельности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионах Евро-2020 Андреас Шар поделился мнением о готовности Санкт-Петербурга принять матчи европейского первенства.