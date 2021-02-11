Шар: Санкт-Петербург был готов принять матчи Евро-2020 ещё в прошлом году

Руководитель операционной деятельности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионах Евро-2020 Андреас Шар поделился мнением о готовности Санкт-Петербурга принять матчи европейского первенства.

«Петербург был готов провести Евро ещё в прошлом году. И город готов к проведению матчей турнира сейчас», — сказал Шар во время пресс-подхода.

Чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В том числе матчи состоятся в Санкт-Петербурге.

Ранее в УЕФА заявили о высокой вероятности проведения матчей Евро-2020 в 12 городах.