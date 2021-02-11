В УЕФА заявили о высокой вероятности проведения матчей Евро-2020 в 12 городах

Руководитель операционной деятельности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионах Евро Андреас Шар сообщил, что все матчи Евро-2020 с высокой вероятностью состоятся в 12 городах Европы, как это и планировалось изначально.

«С высокой долей уверенности я говорю, что все 12 городов примут матчи. Мы постоянно следим за сложившейся ситуацией, будем смотреть, как она развивается. Но на данный момент все, кто должен, находятся в лодке — все 12 городов — все в ней», — сказал Шар во время пресс-подхода.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу был перенесён с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В частности, матчи состоятся в Санкт-Петербурге.

Ранее глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о ситуации с использованием в России наследия прошедшего в 2018 года чемпионата мира по футболу.