Сорокин: выступал за централизованное управление объектами ЧМ-2018, но победила другая концепция

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о ситуации с использованием в России наследия прошедшего в 2018 года чемпионата мира по футболу.

«Здесь тоже нужно рассматривать каждую ситуацию в отдельности. Существуют естественные процессы, которые нельзя искусственно запустить. Если где-то футбол «просел», конечно, наследие ЧМ будет использоваться в меньшей степени. Там нужно оказывать содействие клубам и местным федерациям. В других городах происходит обратная ситуация. Не построить стадионы к мундиалю было нельзя. Теперь дело каждого региона уделять внимание футболу и заполняемости арен иными мероприятиями. Не скрою, что я выступал за централизованное управление данными объектами, но победила другая концепция. Мне кажется, это была не такая плохая идея, по крайней мере её можно было осмыслить. Речь не о полной централизации, а о неких программах, распространённых на все объекты, например, в рамках организации концертов. Это послужило бы их более гармоничному использованию», — заявил Сорокин в интервью RT.

Ранее он рассказал, как относится к перспективе войти в руководство РПЛ.