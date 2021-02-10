Сорокин рассказал, как относится к перспективе войти в руководство РПЛ

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов — 2022 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как он относится к перспективе войти в состав руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не люблю отвечать на вопросы в сослагательном наклонении. Предложат — будем думать. Пока таких предложений не поступало. Более того, в руководстве РПЛ всё стабильно. Но, откровенно говоря, не моя задача оценивать работу лиги и РФС. Каждый болельщик может сделать это самостоятельно. Моя задача — сделать так, чтобы максимально позитивно была оценена работа оргкомитета Евро-2020 как внутри страны, так и за её пределами», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Сорокин рассказал, возможен ли возврат билетов в случае проведения Евро-2020 без болельщиков.