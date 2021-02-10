Сорокин ответил, возможен ли возврат билетов в случае проведения Евро-2020 без болельщиков

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Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о возможном возврате болельщикам билетов в случае, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решит провести континентальное первенство при пустых трибунах.
Сорокин ответил, возможен ли возврат билетов в случае проведения Евро-2020 без болельщиков
  • РИА Новости

«Возвращать деньги за билеты — плохой вариант как для нас, так и для УЕФА, поэтому все стремятся минимизировать это число. Каким будет механизм возврата, пока не знаем. Логика подсказывает, что скорее всего придётся организовать лотерею. Ранее УЕФА обозначил дедлайн (26 января), до которого люди могли добровольно сдать билеты. Но мало кто пошёл на такой шаг. Российские болельщики проявили особенное упорство в желании посетить матчи Евро-2020», — заявил Сорокин в интервью RT.

По словам главы оргкомитета российской части турнира, возврат билетов станет вынужденной мерой. 

«К сожалению, здесь ничего не поделаешь, и все внутренне готовы к такому развитию событий. Счастье, что турнир вообще состоится», — добавил он.

Ранее Сорокин рассказал, при какой заполняемости трибун могут пройти матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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