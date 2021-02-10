Сорокин: в Санкт-Петербурге хотят заполнять трибуны более чем на 50% во время Евро-2020

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Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, при какой заполняемости трибун могут пройти матчи турнира в Санкт-Петербурге.
Сорокин: в Санкт-Петербурге хотят заполнять трибуны более чем на 50% во время Евро-2020
  • РИА Новости

«На сегодняшний день число заболевших коронавирусом снизилось как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Видимо, играют роль и вакцинация, и увеличение численности обладателей антител. Всё меняется каждый день, но приятно, что к лучшему. Сегодня мы бы просили власти разрешить проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге при заполняемости стадиона более чем 50%. По крайней мере, мы к этому стремимся. К счастью, УЕФА будет принимать решение по каждому городу в отдельности с учётом обстановки», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Сорокин рассказал, что УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 без зрителей.

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