Сорокин: организовать Евро-2020 без болельщиков проще простого
- РИА Новости
«Сценарий проведения матчей без зрителей, конечно, тоже рассматривается. Все особенности турнира в таком формате прописаны. Но говорить об этом даже не хочется. Они, честно говоря, вызывают у нас ужас. При этом организовать чемпионат без болельщиков проще простого. Но мы стремимся подарить всем глобальный и яркий праздник и сделать так, чтобы в нём приняло участие максимальное количество людей, если это не создаст угрозу их здоровью», — заявил Сорокин в интервью RT.
Ранее он рассказал, когда будет решён вопрос с предельной заполняемостью трибун на матчах Евро-2020.