Сорокин: организовать Евро-2020 без болельщиков проще простого

Короткая ссылка
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведение матчей предстоящего континентального первенства при пустых трибунах.
Сорокин: организовать Евро-2020 без болельщиков проще простого
  • РИА Новости

«Сценарий проведения матчей без зрителей, конечно, тоже рассматривается. Все особенности турнира в таком формате прописаны. Но говорить об этом даже не хочется. Они, честно говоря, вызывают у нас ужас. При этом организовать чемпионат без болельщиков проще простого. Но мы стремимся подарить всем глобальный и яркий праздник и сделать так, чтобы в нём приняло участие максимальное количество людей, если это не создаст угрозу их здоровью», — заявил Сорокин в интервью RT.

Ранее он рассказал, когда будет решён вопрос с предельной заполняемостью трибун на матчах Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить