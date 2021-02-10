Сорокин: организовать Евро-2020 без болельщиков проще простого

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведение матчей предстоящего континентального первенства при пустых трибунах.

«Сценарий проведения матчей без зрителей, конечно, тоже рассматривается. Все особенности турнира в таком формате прописаны. Но говорить об этом даже не хочется. Они, честно говоря, вызывают у нас ужас. При этом организовать чемпионат без болельщиков проще простого. Но мы стремимся подарить всем глобальный и яркий праздник и сделать так, чтобы в нём приняло участие максимальное количество людей, если это не создаст угрозу их здоровью», — заявил Сорокин в интервью RT.

Ранее он рассказал, когда будет решён вопрос с предельной заполняемостью трибун на матчах Евро-2020.