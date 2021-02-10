Сорокин ответил, когда будет решён вопрос с предельной заполняемостью трибун на матчах Евро-2020

Глава оргкомитета отечественной части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определится с предельной заполняемостью трибун на матчах предстоящего континентального первенства.

«Нам этот год дал возможность переосмыслить некоторые моменты. Большая часть размышлений касалась того, как провести турнир в наиболее полноценном виде в сложившихся условиях. При этом в России из всех стран — хозяек соревнований сложилась наиболее благоприятная ситуация. Наши коллеги на сегодняшний день не могут похвастать постепенной нормализацией и снятием ограничений. Мы проводим совещания, и во многих городах есть проблемы: где-то введён полный локдаун, где-то — частичный. Где-то вообще не работают никакие заведения. Если бы Евро-2020 проходил прямо сейчас, там возникли бы сложности с приёмом болельщиков. Поэтому страны попросили перенести принятие решения о предельной численности на апрель, поскольку в марте для многих разговор с властями получился бы затруднительным», — заявил Сорокин в интервью RT.

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