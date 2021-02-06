Черчесов рассказал об этапах подготовки сборной России к Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды по подготовке к Евро-2020.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы пользовались им перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Около двух недель мы планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России. Завершим же подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, что пандемия не внесёт корректировок в наш план. Если пандемия внесёт изменения в план подготовки сборной, то уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной в Telegram.

Чемпионат Европы по футболу, из-за коронавируса перенесённый на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее Черчесов высказался о возможной вакцинации футболистов сборной России.