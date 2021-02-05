Черчесов высказался о возможной вакцинации футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможную вакцинацию игроков национальной команды.

«Вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Мне десять дней назад сделали прививку, чувствую себя отлично. Знаю, что уже привились главный врач, менеджер и пресс-атташе сборной. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, задача сборной России — иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным.

«Как тренер я, естественно, заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потери», — добавил он.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта с национальной командой Мальты в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Ранее Черчесов заявил, что вызов в сборную могут получить игроки из любых клубов.