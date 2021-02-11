Пиотровский: Санкт-Петербург готовится и очень ждёт принятия Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о правилах попадания болельщиков на фан-зоны чемпионата Европы по футболу.

«Мы уже проработали вместе с Роспотребнадзором всевозможные правила попадания на фан-зоны. У нас есть большой опыт по соблюдению всех норм. Эти нормы будут спроецированы на фан-зоны. В дальнейшем количество людей и правила будут соответствовать нормам, разработанным совместно с УЕФА в месяц проведения чемпионата Европы по футболу», — сказал вице-губернатор в интервью RT.



Также Пиотровский рассказал о культурно-развлекательных мероприятиях в Петербурге.

«Петербург — культурная столица России. Одно из самых главных мест притяжения людей со всего мира. Наши музеи, наши театры, наши парки. Наш город-музей уже истосковался по гостям. Вся инфраструктура туристическая готовится и очень ждёт принятия Евро-2020», — добавил он.



Пиотровский рассказал о возможных ограничениях для болельщиков Евро-2020 в Санкт-Петербурге.