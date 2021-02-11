Пиотровский рассказал о возможных ограничениях для болельщиков Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ответил на вопрос о возможном ужесточении карантинных мер для иностранных болельщиков в связи с пандемией коронавируса.
Пиотровский рассказал о возможных ограничениях для болельщиков Евро-2020 в Санкт-Петербурге
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«Все решения окончательные будут приняты в апреле. Мы работаем в режиме реального времени и взаимодействуем с коллегами из Роспотребнадзора. Все ограничения будут вводиться по факту эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге. Но сейчас мы с осторожным оптимизмом относимся к июню месяцу. Надеемся, что меры, которые были приняты городом, окажут положительный эффект на возможность проведения Евро-2020 по позитивному сценарию», — сказал Пиотровский в интервью RT.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Пиотровский ответил на вопрос о возможном упрощении схемы получения виз на период матчей чемпионата Европы по футболу.

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