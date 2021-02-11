Пиотровский рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о ходе подготовки города к чемпионату Европы по футболу.

«Санкт-Петербург уже в прошлом году был готов к проведению чемпионата Европы по футболу. Нет предпосылок, чтобы переживать по готовности города к чемпионату. Другой вопрос, что давать прогнозы с коронавирусом сложно. Поэтому мы рассматриваем четыре сценария возможного проведения Евро. Решение по этим сценариям будет принято позже», — сказал вице-губернатор в интервью RT.



По словам Пиотровского, два крайних сценария — чемпионат Европы без зрителей и при полных трибунах. А также два варианта с сокращением зрителей Евро-2020 на 50% или 20—30%.



«Подготовка ведётся из расчёта того, что Петербург будет готов принять чемпионат Европы со 100%-ной заполняемостью трибун», — добавил он.



Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля.



Ранее глава оргкомитета отечественной части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что рассматривается вариант вакцинации всего персонала Евро-2020.