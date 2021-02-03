УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России по футболу

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил сборную России по футболу в качестве участника предстоящего чемпионата Европы.
УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России по футболу
  • РИА Новости

В материале о сборной России, опубликованном пресс-службой УЕФА, ключевыми игроками российской команды названы форвард Артём Дзюба и защитник Марио Фернандес.

На счету 32-летнего Дзюбы 47 матчей за сборную России, в которых он забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач. На счету 30-летнего Фернандеса три гола и три голевые передачи в 25 матчах за российскую команду.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга обсудил с оргкомитетом Евро-2020 подготовку города к турниру.

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