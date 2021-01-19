Эксперт ВОЗ допустил, что Евро-2020 может быть снова перенесён

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины профессор Сантьяго Мас-Кома считает, что чемпионат Европы по футболу может быть снова перенесён из-за коронавируса.

По его словам, до сих пор непонятно, смогут ли вакцины повлиять на распространение болезни, а также неясно, с какой скоростью удастся вакцинировать людей в разных странах.

«Я вовлечён в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль — август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово — это неуверенность и что нынешнее развитие пандемии не даёт оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований», — цитирует Мас-Кому Sport24.

Как считает эксперт, решение проблемы будет зависеть не только от эпидемиологической ситуации, но и от боязни людей выезжать в другие страны, поэтому он бы не стал исключать отсрочку турнира.

«Нельзя исключать возможность новых строгих локдаунов в некоторых странах даже с учётом того, какие катастрофические экономические и социальные последствия повлекут эти меры», — добавил Мас-Кома.

Матчи Евро-2020 должны пройти в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Из-за пандемии турнир был перенесён на лето 2021 года, но сохранил своё название.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни.