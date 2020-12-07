Стало известно, когда УЕФА примет решение по болельщикам на Евро-2020

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Стало известно, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет окончательное решение по поводу формата проведения чемпионата Европы.
Стало известно, когда УЕФА примет решение по болельщикам на Евро-2020
  • РИА Новости

«Решение о том, по какому сценарию пройдёт Евро, будет принято 5 марта 2021 года. Обсуждаются четыре сценария турнира: матчи при полной загрузке стадиона, от 50% до 100% зрителей, от 20% до 30% зрителей и матчи без зрителей», — говорится в сообщении на сайте оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Матчи Евро-2020 должны пройти в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Из-за пандемии турнир был перенесён на лето 2021 года, но сохранил своё название.

Ранее Алексей Сорокин сообщил, сколько билетов на Евро вернули из-за ситуации с коронавирусом.

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