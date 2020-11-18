Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от матча с Сербией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций с Сербией.

«Очень хотелось бы, чтобы мы поставили жирную точку. Мне не очень важно, какое мы место здесь займём», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, важны результаты, которые команда будет показывать в следующем году, а итоги Лиги наций — это не главное.

«Как это принято у российского человека в нашей многострадальной истории, когда совсем плохо и мы почти касаемся дна, мы отталкиваемся, находим новые ресурсы и делаем что-то невозможное. Думаю, сегодня именно это и произойдёт. Матч с Турцией вселил надежду с точки зрения качества и производительности. Думаю, сегодня мы найдём резервы, Черчесов умеет доставать их из тайников», — добавил Игнатьев.

Матч между Сербией и Россией состоится 18 ноября в Белграде. Начало — в 22:45 мск.

Ранее Валерий Шмаров заявил, что хочет увидеть Александра Соболева в составе сборной России в матче с Сербией.