Шмаров хочет увидеть Соболева в составе сборной России в матче с Сербией

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Бывший игрок сборной СССР Валерий Шмаров считает, что со сборной России сейчас не происходит ничего страшного.
Шмаров хочет увидеть Соболева в составе сборной России в матче с Сербией
  • РИА Новости

По его мнению, спад обусловлен плотным графиком выступлений ведущих исполнителей.

«В матче с сербами я бы хотел увидеть в составе Александра Соболева. Считаю, что он должен получить шанс. Естественно, многое будет зависеть от того, как ему будут «подносить патроны». А решать свои моменты он умеет. Ну и надеюсь, что турки обыграют венгров», — цитирует Шмарова «СЭ».

Ранее сообщалось, что экс-игрок Дмитрий Галямин прогнозирует победу сборной России над Сербией с минимальным счётом.

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