СМИ: УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения всех матчей чемпионата Европы, который был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса, в России.

Как сообщает Le Parisien, данный вариант рассматривается в связи с трудностями организации турнира в 12 городах Европы, как это планировалось изначально.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в разных странах и городах будут действовать свои ограничения, кроме того, в этой ситуации будет проблематично пересекать границы. Также, скорее всего, чемпионат не пройдёт в Баку из-за военного положения в Азербайджане.

При этом в России, по официальным данным, низкий уровень заболеваемости COVID-19, а также страна обладает достаточной инфраструктурой для проведения турнира после ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение части матчей молодёжного ЧЕ-2021.