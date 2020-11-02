СМИ: УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения всех матчей чемпионата Европы, который был перенесён с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса, в России.
СМИ: УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России
  • Reuters

Как сообщает Le Parisien, данный вариант рассматривается в связи с трудностями организации турнира в 12 городах Европы, как это планировалось изначально.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в разных странах и городах будут действовать свои ограничения, кроме того, в этой ситуации будет проблематично пересекать границы. Также, скорее всего, чемпионат не пройдёт в Баку из-за военного положения в Азербайджане.

При этом в России, по официальным данным, низкий уровень заболеваемости COVID-19, а также страна обладает достаточной инфраструктурой для проведения турнира после ЧМ-2018. 

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение части матчей молодёжного ЧЕ-2021.

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