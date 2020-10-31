Россия подала заявку на проведение части матчей молодёжного ЧЕ-2021

Российский футбольный союз (РФС) сообщил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об интересе к проведению в стране мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодёжных сборных команд 2021 года в случае попадания национальной команды в эту группу.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (Краснодар) вместимостью 35 тыс. зрителей и «Краснодар-2» (Краснодар), который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тыс. зрителей», — говорится в заявлении.

Групповая стадия чемпионата Европы пройдёт 24—31 марта, а плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Жеребьёвка состоится 10 декабря. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира должны состояться в Венгрии и Словении.

Ранее старший тренер российской молодёжной сборной по футболу Михаил Галактионов высказался относительно возможности провести чемпионат Европы-2021 в России.