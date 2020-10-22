Галактионов: для нас было бы подспорьем сыграть молодёжный ЧЕ дома

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Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказался относительно возможности провести чемпионат Европы-2021 в России.
Галактионов: для нас было бы подспорьем сыграть молодёжный ЧЕ дома
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«РФС уже подтвердил желание провести группу D. Разумеется, для нас было бы серьёзным подспорьем играть дома. Мы помним, как играли дома во время отбора — в Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону: полные, забитые трибуны и сумасшедшая поддержка болельщиков, гнавших команду вперёд. Мы будем счастливы, если попадём в группу D и её матчи пройдут в России. На такие важные игры сможем собрать полные стадионы, наши парни получат сумасшедшую поддержку», — цитирует Галактионова РИА Новости.

Групповая стадия чемпионата Европы пройдёт 24—31 марта, а плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Жеребьёвка состоится 10 декабря.

Ранее Бушманов заявил, что отменить тур РПЛ ради молодёжки нереально.

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