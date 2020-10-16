Бушманов: отменить тур РПЛ ради молодёжки нереально

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов признался, что не верит в перенос тура РПЛ ради подготовки национальной команды к Евро-2021.

«Мы в своё время организовывали сбор для молодёжной сборной, хотя это было крайне непросто. Тогда к нам приехали практически все кроме футболистов команд, которым предстояло играть в плей-офф еврокубков. Нужно общаться, но клубы, скорее всего, будут сопротивляться, ведь в феврале официальных окон для сборных не предусмотрено. Они имеют право отказать. Ну а отменить тур РПЛ ради молодёжки, думаю, нереально», — объяснил Бушманов в интервью RT.

Ранее известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что молодёжной сборной России по футболу будет очень непросто подготовиться к групповому этапу чемпионата Европы-2021, который состоится в марте следующего года.