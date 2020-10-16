Гаджиев о подготовке молодёжной сборной России по футболу к Евро-2020: будет крайне сложно

Известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что молодёжной сборной России по футболу будет крайне непросто подготовиться к групповому этапу чемпионата Европы — 2021, который состоится в марте следующего года.

«Всё равно сборная есть сборная. Она представляет честь страны. С этой точки зрения национальным командам необходимо помогать. Конечно, правильно было бы позволить молодёжке собраться на хотя бы короткий сбор в январе-феврале. Побудут они вместе неделю, и в подготовке клубов ничего не изменится», — подчеркнул тренер в интервью RT.

Ранее экс-тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов заявил, что не видит проблем в проведении группового этапа Евро-2021 в марте.