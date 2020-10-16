«Нашим футболистам придётся тяжелее»: как перенос группового этапа Евро-2021 на март отразится на сборной России U21

Проведение группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 в конце марта может негативно сказаться на сборной России. В начале весны отечественные футболисты, как правило, далеки от идеальной формы. К тому же представителям ведущих команд страны за месяц предстоит провести до десяти матчей. Известный тренер Гаджи Гаджиев в интервью RT предположил, что подопечные Михаила Галактионова на первенстве континента будут уступать соперникам в функциональной готовности. В свою очередь бывший наставник молодёжки Евгений Бушманов, напротив, отметил, что обстоятельства не должны помешать россиянам. А другой экс-рулевой сборной Николай Писарев подчеркнул, что у УЕФА не было другого выхода, кроме как разбить чемпионат на две части.

Финальная часть молодёжного чемпионата Европы-2021 в Венгрии и Словении станет первой в истории, участие в которой примут сразу 16 команд. Изначально турнир должен был состояться с 9 по 26 июня и такой календарь вполне можно было назвать комфортным для сборной России. К лету отечественные футболисты, возобновив сезон в конце февраля, обычно выходят на пик формы, тогда как у игроков, представляющих ведущие чемпионаты континента, накапливается усталость.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сроки проведения турнира. Из-за увеличения количества участников молодёжного Евро и переноса взрослого чемпионата Европы с 2020-го на 2021-й, в УЕФА вынуждены были разбить турнир на две части. Групповой этап Евро-2021 для игроков U21 пройдёт с 24 по 31 марта. 16 участников, поделённые на четыре квартета по четыре сборных, определят между собой восьмёрку сильнейших. Последние с 31 мая по 6 июня проведут финальный турнир по системе плей-офф.

Данную схему назвать выгодной для молодёжной сборной России уже крайне сложно. Во-первых, к концу марта футболисты национальной команды в отличие от соперников будут находиться в далёкой от оптимальной форме, поскольку сезон в стране возобновится лишь в конце февраля.

Во-вторых, игрокам предстоит начать с места в карьер. С 28 февраля по 21 марта команды всего за 21 день проведут четыре тура чемпионате страны. Во-вторых, 20-21 февраля состоятся встречи 1/8 финала Кубка России, в которых также примут участие коллективы Премьер-лиги. А уже 2-3 марта победителей ждут четвертьфинальные противостояния. Наконец, 16-17 и 23-24 февраля, а также 9-10 и 16-17 марта пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. А участники плей-офф Лиги Европы до начала группового этапа Евро-2021 вовсе успеют провести два раунда, то есть, по четыре матча.

Таким образом, российские команды, которые выйдут из групп ЛЧ и ЛЕ (например, ЦСКА), в теории могут сыграть за месяц до десяти встреч во всех турнирах, а ведущие футболисты молодёжной сборной рискуют подойти к важнейшему турниру заметно уставшими и измотанными.

Об учебно-тренировочном сборе для национальной команды при столь напряжённом графике говорить не приходится, если только не организовать его в январе-феврале. Но вряд ли руководители клубов, решающие свои задачи в РПЛ, согласятся пойти пойти навстречу РФС. Не случайно Михаил Галактионов после победы над Латвией, которая вывела Россию U21 на Евро-2021, выразил надежду, что не сорвётся хотя бы ноябрьский сбор.

Мало того, в России готовы провести групповой этап молодёжного Евро-2021, что может хотя бы немного облегчить жизнь отечественной команде. В настоящий момент в РФС рассматривают возможность подачи заявки.

«Отменить тур РПЛ ради сборной нереально»

Чтобы разобраться, как сборной готовиться к первенству континента в столь непростых условиях, RT пообщался с бывшим наставником молодёжки Евгением Бушмановым и опытным тренером Гаджи Гаджиевым, который участвовал в подготовке целого ряда отечественных сборных разных возрастов к крупным турнирам. Эксперты заняли разные позиции. Так, Бушманов на видит в происходящем ничего страшного.

Также по теме Второй раз в XXI веке: молодёжная сборная России пробилась на чемпионат Европы по футболу Молодёжная сборная России по футболу в последнем для себя матче отборочного этапа Евро-2021 на выезде разгромила Латвию — 4:1....

«Сейчас времени, действительно, нет. С другой стороны, раньше в финальную стадию молодёжного Евро вообще пробивались только восемь сборных. Везде есть свои плюсы и минусы. Как быть команде без подготовки? Так же, как обычно. Турнир ведь пройдёт в мартовское окно для сборных. Футболисты и раньше собирались и играли в этот период. Просто россиян ждут не два матча, а три», — подчеркнул тренер.

При этом, по мнению специалиста, российские футболисты на Евро-2021 не должны оказаться готовы с функциональной точки зрения хуже, чем соперники.

«Во-первых, зимой они пройдут подготовку со своими командами. Во-вторых, даже четырёх туров РПЛ вполне достаточно, чтобы обрести игровой ритм. Главное, чтобы футболисты получали как можно больше практики в своих командах», — добавил Бушманов.

Что же касается учебно-тренировочного сбора для молодёжки, то тренер признал, что команде он необходим. Но, опираясь на собственный опыт, подчеркнул, что организовать его, договорившись со всеми клубами РПЛ, будет крайне непросто.

«Теоретически это возможно. Вопрос: получится ли договориться с клубами? Мы в своё время организовывали такой сбор. Тогда к нам приехали практически все кроме футболистов команд, которым предстояло играть в плей-офф еврокубков. Нужно общаться, но клубы, скорее всего, будут сопротивляться, ведь в феврале официальных окон для сборных не предусмотрено. Они имеют право отказать. Ну а отменить тур РПЛ ради молодёжки, думаю, нереально», — объяснил Бушманов.

«Мы являемся заложниками пандемии коронавируса»

В свою очередь? Гаджи Гаджиев посетовал, что тренерам сборной России U21 в преддверии Евро-2021 придётся крайне непросто. В качестве положительного примера тренер вспомнил советские времена, когда национальные команды находились в приоритете и имели возможность значительное время находиться на сборах.

«Раньше юношеские сборные страны проводили до 160-170 дней совместной работы в году. А советская олимпийская команда, которая завоевала золотые медали на ОИ-1988 в Сеуле, трудилась вместе 129 дней. Тогда тренерам работать было проще. Сейчас времена другие, но не всё пошло на пользу футболу. Всё равно сборная — есть сборная. Она представляет честь страны. С этой точки зрения национальным командам необходимо помогать. Конечно, правильно было бы позволить молодёжке собраться хотя бы на короткий сбор в январе-феврале. Побудут они вместе неделю, и в подготовке клубов ничего не изменится», — подчеркнул Гаджиев.

Не согласился специалист и с тем, что к Евро-2021 футболисты подойдут в хорошей форме. По его словам, они просто не успеют набрать оптимальные кондиции? в отличие от соперников, которые не будут уходить на длительную зимнюю паузу в своих национальных первенствах.

«От этого никуда не деться. Как бы футболисты не готовились к сезону, на наиболее высокий уровень они выходят после проведения определённого количества матчей, например, восьми-десяти. И если ты до начала турнира сыграл только три встречи, а соперник — десять, конечно, он будет находиться в лучшем состоянии. Мало того, за эти десять матчей и устать не успеешь», — объяснил Гаджиев.

В свою очередь, другой бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев, под руководством которого команда ездила на Евро-2013, отметил, что у УЕФА в нынешних реалиях просто не было иного выхода, кроме как разбить чемпионат Европы-2021 на две части.

«Конечно, нашим ребятам придётся тяжелее. Но мы все в данной ситуации являемся заложниками пандемии коронавируса. Никто не предполагал, что в календаре для национальных команд придётся делать паузу длиной едва ли не в год. В УЕФА поступили правильно, разделив молодёжное Евро на две части. Плотность календаря слишком велика, и необходимо учитывать интересы не только сборных, но и клубов. Нужно исходить из этих вводных и просто готовиться», — заявил Писарев.